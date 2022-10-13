شكرا لقرائتكم خبر حساب المواطن يدعو المستفيدين للإفصاح عن مصادر الدخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا برنامج حساب المواطن المستفيدين الذين لم يقوموا بالإفصاح في الدفعات السابقة للمسارعة إلى تحديث بياناتهم والإفصاح عن جميع مصادر الدخل الناتجة من الراتب الشهري أو الراتب التقاعدي أو النشاط التجاري بالإضافة إلى الدخل الناتج من الاستثمارات المالية وعوائد الأصول العقارية وعوائد الأعمال الحرة.

وأكد مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أهمية الإفصاح، وأن البرنامج يرتبط كثيرد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من مطابقة البيانات، مبينا أن البرنامج قام بإرسال رسائل نصية للمستفيدين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم والإفصاح عن مصادر الدخل التي يحصلون عليها، لتتم إعادة دراسة الأهلية ومدى استحقاقهم في البرنامج لدورة شهر نوفمبر، بهدف رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي.

وأوضح أن من سياسات وضوابط دعم البرنامج تحديث المستفيد لبياناته خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ التغيير، وذلك وفقا للمادة 17 التي نصت «على المتقدم أو المستفيد الأساسي -بحسب الأحوال- تحديث حسابه الالكتروني عند حدوث أي تغيير على المعلومات والبيانات التي سبق له إدخالها وكان لذلك التغيير تأثير على دورة تقييم الأهلية والاستحقاق، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوما من تاريخ حدوث التغيير.

مصادر الدخل

