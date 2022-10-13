شكرا لقرائتكم خبر حساب المواطن يدعو المستفيدين للإفصاح عن مصادر الدخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أهمية الإفصاح، وأن البرنامج يرتبط كثيرد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من مطابقة البيانات، مبينا أن البرنامج قام بإرسال رسائل نصية للمستفيدين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم والإفصاح عن مصادر الدخل التي يحصلون عليها، لتتم إعادة دراسة الأهلية ومدى استحقاقهم في البرنامج لدورة شهر نوفمبر، بهدف رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي.وأوضح أن من سياسات وضوابط دعم البرنامج تحديث المستفيد لبياناته خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ التغيير، وذلك وفقا للمادة 17 التي نصت «على المتقدم أو المستفيد الأساسي -بحسب الأحوال- تحديث حسابه الالكتروني عند حدوث أي تغيير على المعلومات والبيانات التي سبق له إدخالها وكان لذلك التغيير تأثير على دورة تقييم الأهلية والاستحقاق، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوما من تاريخ حدوث التغيير.
مصادر الدخل
- الراتب الشهري
- الراتب التقاعدي
- النشاط التجاري
- الاستثمارات المالية
- عوائد الأصول العقارية
- عوائد الأعمال الحرة
كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن يدعو المستفيدين للإفصاح عن مصادر الدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.