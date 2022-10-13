الموارد تستكشف الجوانب التطبيقية لخدماتها في العالم الافتراضي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورشة عمل عن تقنية الميتافيرس، بحضور مساعد الوزير للخدمات المشتركة المهندس محمد الجاسر، وذلك لاستكشاف الجوانب التطبيقية لخدمات الوزارة في العالم الافتراضي أو ما يسمى بالميتافيرس.

وقدم وكيل الوزارة للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين عرضا عن أهمية التقنيات الحديثة ودورها الاستباقي في الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية والمرتبطة برؤية المملكة 2030 من خلال استخدام أحدث الأدوات والتقنيات في العالم الرقمي، إضافة إلى استعراض بعض حالات الاستثمار التقني في الميتافيرس وتطبيق سيناريوهات مفترضة لخدمات العملاء من خلاله.

وتعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أوائل الجهات الحكومية التي تسعى للاستثمار في تقنية الميتافيرس، ومن المنتظر أن يسهم ذلك في تطوير منتجات الوزارة ورفع كفاءة وجودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين.

يذكر أن الوزارة تتطلع من خلال عقد هذه الورش إلى تعزيز كفاءة الأداء وحوكمة عملياتها التشغيلية ومواكبة التغيرات التقنية المتسارعة في العالم الرقمي لتحسين تجارب العملاء.

أبرز ما ناقشته الورشة:

