الموارد تستكشف الجوانب التطبيقية لخدماتها في العالم الافتراضي

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وقدم وكيل الوزارة للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين عرضا عن أهمية التقنيات الحديثة ودورها الاستباقي في الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية والمرتبطة برؤية المملكة 2030 من خلال استخدام أحدث الأدوات والتقنيات في العالم الرقمي، إضافة إلى استعراض بعض حالات الاستثمار التقني في الميتافيرس وتطبيق سيناريوهات مفترضة لخدمات العملاء من خلاله.وتعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أوائل الجهات الحكومية التي تسعى للاستثمار في تقنية الميتافيرس، ومن المنتظر أن يسهم ذلك في تطوير منتجات الوزارة ورفع كفاءة وجودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين.
يذكر أن الوزارة تتطلع من خلال عقد هذه الورش إلى تعزيز كفاءة الأداء وحوكمة عملياتها التشغيلية ومواكبة التغيرات التقنية المتسارعة في العالم الرقمي لتحسين تجارب العملاء.
أبرز ما ناقشته الورشة:
- استكشاف الجوانب التطبيقية لخدمات الوزارة في العالم الافتراضي (الميتافيرس).
- التقنيات الحديثة ودورها الاستباقي في الوصول إلى الأهداف المرتبطة برؤية 2030.
- استعراض بعض حالات الاستثمار التقني في الميتافيرس.
- تطبيق سيناريوهات مفترضة لخدمات العملاء.
- تطوير منتجات الوزارة ورفع كفاءة وجودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين.
- تعزيز كفاءة الأداء وحوكمة عملياتها التشغيلية ومواكبة التغيرات التقنية المتسارعة.
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