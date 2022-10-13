بعد الأهلي ومصر.. بنك CIB يرفع سعر الفائدة على الشهادات الدولارية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البنك التجاري الدولي CIB رفع أسعار الفائدة الثابتة على الشهادات بالدولار الأمريكي التي يصدرها البنك بآجال 3 سنوات، و5 سنوات، و7 سنوات.

وجاءت أسعار الفائدة على الشهادات بالدولار بعد رفعها كالتالي:

- شهادة آجال 3 سنوات: سعر العائد يصل إلى 5.25% يصرف شهريا.

- شهادة أجل 5 سنوات: سعر الفائدة يصل إلى 5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية.

- شهادة آجال 7 سنوات: سعر الفائدة سنويا يصل إلى 4% ويصرف العائد شهريا.

ويبدأ الحد الأدنى لشراء أي شهادة دولارية من 3 آلاف دولار.

وكانت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة قد رفعت من بداية الأسبوع الجاري سعر الفائدة على الشهادات الدولارية.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار الدولارية في بنك مصر

أعلن بنك مصر الأحد الماضي، رفع سعر الفائدة على الشهادات الدولارية آجال 5 و7 سنوات لأول مرة منذ 5 سنوات من قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

وزادت سعر الفائدة على الشهادات الدولارية في بنك مصر بنسبة 3.05% لتسجل 5.30% على بعض دوريات صرف العائد مقارنة 2.25% سابقا على كل الآجال.

ويأتي قرار بنك مصر برفع الفائدة على الشهادات الدولارية بعد إعلان البنك الأهلي بزيادة سعر الفائدة على الشهادات الدولارية بداية من اليوم ليتيح الفرصة أمام كافة العملاء المصريين العاملين بالخارج والداخل للحصول على عائد مميز على مدخراتهم الدولارية.

وأفاد الموقع الإلكتروني لبنك مصر بأن رفع سعر الفائدة جاء على الشهادات الدولارية دون زيادتها على الشهادات باليورو أو الجنيه الإسترليني حتى كتابة هذا التقرير.

وقرار أكبر بنكين في السوق المصرفية المصرية برفع سعر الفائدة على الشهادات الدولارية جاء بعد اتجاه الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع سعر الفائدة على الدولار في آخر 5 اجتماعات له على التوالي، ليسجل 3.25% بهدف كبح جماح التضخم الذي سجل رقما قياسيا لأول مرة من 40 عاما.

وفيما يلي أسعار الفائدة على الشهادات الدولارية بعد زيادتها في بنك مصر:

1- شهادة الثبات أجل 3 سنوات: يتراوح سعر الفائدة السنوية بين 5.15% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و5.20% لدورية صرف العائد ربع السنوية، و5.25% لدورية صرف العائد نصف السنوية، و5.30% لدورية صرف العائد السنوية.

يبدأ شراء الشهادة من أول 100 دولار وهو أقل حد أدنى لشراء الشهادات الدولارية على مستوى البنوك الكبرى.

2- شهادة الثبات الدولارية أجل 5 سنوات: يتراوح سعر الفائدة السنوية بين 5% لدورية صرف العائد الشهرية، و5.05% لدورية صرف العائد ربع السنوية، و5.10% لدورية صرف العائد نصف السنوية، و5.15% لدورية صرف العائد السنوية.

يبدأ شراء الشهادة من أول 100 دولار .

ولم يحرك بنك مصر سعر الفائدة على شهادة بلادي الدولارية المخصصة للمصريين العاملين بالخارج.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار الدولارية في البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي المصري، زيادة أسعار العوائد الثابتة للشهادات بالدولار لترتفع إلى متوسط بين 4.90% إلى 5.30% ، وفق مدة الشهادة الدولارية، لجذب السيولة وتحويلات المصريين في الخارج.

وقال البنك في بيان، أن هذه العوائد تطبق على الإصدارات الجديدة من الشهادات الدولارية المتاحة لعملائه، اعتبارا من 9 أكتوبر الجاري، أو الذين انتهت آجال شهادتهم الدولارية القائمة، ويتم تحديدها تلقائيا على نفس نوع الإصدار بالفائدة الجديدة في حال طلب العميل.

كان العائد على الشهادة الذهبية الجديدة بالدولار الأمريكي التي يصدرها البنك ومدتها 3 سنوات، وكذا شهادات أهل مصر الدولارية بآجال 5 سنوات و7 سنوات، يتراوح بين 2 % و 2.25% ، وبعد إعلان البنك الأخير يكون البنك قد ضاعف العائد على.

وتعد هذه الفائدة المقررة على الشهادات الدولارية في البنك الأهلي المصري أعلى من سعر الفائدة العالمي على الدولار الذي لا يتجاوز 3.25%.

أسعار الشهادات الدولارية في البنك الأهلي المصري بعد التعديل:

الشهادة الذهبية الجديدة

مدة الشهادة 3 سنوات 5.30% سنويًا، و5.25 % تصرف بشكل نصف سنوي، و5.20 تصرف شهرياً ، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 دولار ومضاعفاتها

شهادة أهل مصر الدولارية لمدة 5 سنوات

مدة الشهادة 5 سنوات ونسبة العائد الثابت 5.15% سنويًا ، و 5.10% تصرف نصف سنويًا ، و 5.05% تصرف ربع سنوياً ، و5% تصرف شهرياً ، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة من البنك الأهلي المصري 500 دولار ومضاعفاتها

شهادة أهل مصر الدولارية لمدة 7 سنوات

تصل مدة الشهادة إلى 7 سنوات والحد الأدنى لشراء الشهادة يبلغ 1000 دولار أو مضاعفاتها ، بينما يصل العائد إلى 5.05% سنويًا ، و 5% نصف سنويًا و 4.95 % ربع سنوياً ، و 4.90% شهرياً