شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.57% خلال تعاملات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 9853.74 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 2151.94 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" هبوطًا بنحو 2.50% ليغلق عند مستوى 3077.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 1.74% ليغلق عند مستوى 12115.38 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 3532 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 6.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 687.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1%، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 437.3 مليار جنيه إلى 432.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 130.6 مليار جنيه إلى 128.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.4%.

وهبط رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 567.9 مليار جنيه إلى 561 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.2%، ونزل رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.1 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.3%.

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 9.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.139 مليار ورقة منفذة على 193 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 9.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.068 مليار ورقة منفذة على 162 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالى قيمة التداول به نحو 10.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 21.1 مليون ورقة منفذة على 1532 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 50.24% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 49.76%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 395.5 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 58.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1.5 مليار جنيه، بحجم تداول 1.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 88.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3.8 مليار جنيه بحجم تداول 1.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 146.6 ألف عملية.