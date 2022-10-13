تراجع بورصات الخليج بختام تعاملات الأسبوع باستثناء صعود "سوق دبى المالى"

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القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء ارتفاع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.73% رابحًا 24.40 نقطة ليغلق عند مستوى 3349.49 نقطة.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.12% خاسرًا 129.56 نقطة ليغلق عند مستوى 11421.78 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.23% رابحًا 45.50 نقطة ليغلق عند مستوى 19769.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 112.9 مليون سهم بقيمة 3.9 مليار ريال.

وهبط 19 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 3.23%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.28%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.12%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.91%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.71%، فيما ارتفع قطاعي إنتاج الأغذية، والتأمين بنسبة 1.17%، 0.79%، على التوالي.

وقفز 33 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الأصيل" بنسبة 4.24%، ثم سهم "العمران" بنسبة 3.13%، ثم سهم "المراعي" بنسبة 3.01%، وتراجع 173 سهمًا على رأسها سهم "سلامة" بنسبة 10%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 5.05%، ثم سهم "الدواء" بنسبة 4.71%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 220.6 مليون ريال سعودي.





بورصة أبو ظبيوهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.399% خاسرًا 38.73 نقطة ليغلق عند مستوى 9657.35 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.150 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 181.8 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 9226 صفقة.

وانخفضت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.99%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.36%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1.08%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.53%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 2.06%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.69%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.43%.

وارتفع 25 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "مجموعة أرام" بنسبة 13.44%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 12.14%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 10.88%، وتراجع 26 سهمًا على رأسها سهم "شيميرا ستاندرد اند بورز الولايات المتحدة شريعة لأسهم النمو المتداول" بنسبة 4.44%، ثم سهم "برجيل القابضة بي أل سي" بنسبة 4.37%، ثم سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 3.28%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 277.7 مليون درهم.





بورصة قطروانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.03% خاسرًا 132.24 نقطة ليغلق عند مستوى 12718.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 178.1 مليون سهم بقيمة 455.3 مليون ريال عبر تنفيذ 15.8 ألف صفقة، وتراجع 34 سهمًا، وارتفع 12 سهمًا، واستقر سهمين.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.16%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.39%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.59%، وأخيرًا قطاعي التأمين، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%، فيما ارتفع قطاعي الاتصالات، والعقارات بنسبة 1.02%، 0.04%، على التوالي.





بورصة البحرينونزل المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.4% خاسرًا 7.55 نقطة ليغلق عند مستوى 1867.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 959.6 ألف سهم بقيمة 484.1 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 41.47% بضغوط تراجع سم شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بنسبة 9.8%.

كما تراجع قطاع المال بنسبة انخفاض 28.97% بضغوط هبوط أسهم بيت التمويل الكويتي، بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني، مجموعة البركة بنسبة 1.97%، 1.86%، 1.64%، 0.63%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 22.97% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.48%.





بورصة الكويتكما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% خاسرًا 27.23 نقطة ليغلق عند مستوى 6987.23 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.30% خاسرًا 23.70 نقطة ليغلق عند مستوى 7827.21 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.74% خاسرًا 39 نقطة ليغلق عند مستوى 5222.22 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.02% خاسرًا 55.34 نقطة ليغلق عند مستوى 5354.06 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 120.6 مليون سهم بقيمة 37.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8151 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 1.91%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.48%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.09%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.8%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.52%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاعي التأمين، والاتصالات بنسبة 0.16%، 0.12%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات التكنولوجيا، والخدمات الاستهلاكية، والخدمات المالية بنسبة 5.26%، 0.36%، 0.32%، على التوالي.





بورصة دبيفيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.73% رابحًا 24.40 نقطة ليغلق عند مستوى 3349.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 133.3 مليون سهم محققة ما قيمته 309.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 5854 صفقة لعدد 32 سهمًا.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الصناعة بنسبة 4.70%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.94%، يليه قطاعي المرافق العامة، والخدمات بنسبة 0.39%، 0.32%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.04%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.92%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.6%، ثم قطاعي البنوك، والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.48%، 0.44%، على التوالي.

وقفز 12 سهمًا على رأسها شركة شعاع كابيتال بنسبة 5.13%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.99%، وتراجع 17 سهمًا على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 9.92%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.11%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 25.4 مليون ورقة بقيمة 148.1 مليون درهم.