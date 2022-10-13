شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تختتم تعاملات الأسبوع على صعود جماعى للمؤشرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت خلال الجلستين الماضيتين على تراجع، وسط تداولات تقترب من مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.549 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 9853 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 1878 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 12115 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3984 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 2151 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 3077 نقطة.