شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 92.41 دولار و87.19 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 92.41دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى، 87.19 دولار للبرميل .

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أديمو، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتزم فرض عقوبات ثانوية على شراء النفط الروسي فوق سقف الأسعار الذى اقترحته دول مجموعة السبع، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف نائب وزير الخزانة الأمريكى: لا نخطط لفرض عقوبات ثانوية لأننا لا نرى ضرورة لذلك.

وأوضح نائب وزير الخزانة الأمريكي، أن ما نبحث عنه في النهاية هو خلق حوافز اقتصادية لجميع الأطراف لخلق وضع يستمر فيه النفط الروسي في دخول الأسواق وتنخفض أسعار المشترين والعائدات الروسية، وفي رأينا، هذا مجدي اقتصاديا لجميع المعنيين.

وانكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3% في أغسطس مقارنة بشهر يوليو، بفعل ضعف قطاع التصنيع وأعمال الصيانة التي أثرت على قطاع النفط والغاز، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية لمكتب الإحصاءات الوطنية.

وحسب موقع سكاى نيوز، تم تعديل النمو الذي تم تسجيله في يوليو بالخفض، من 0.2 بالمئة المسجلة سابقًا إلى 0.1%.

وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية، غرانت فيتزنر: "الاقتصاد انكمش في أغسطس مع تراجع كل من الإنتاج والخدمات، ومع تعديل بسيط بالخفض لنمو يوليو، انكمش الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الماضية ككل".