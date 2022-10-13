شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "أوابك" يطلع على استعدادات حضور فعاليات "COP27" ويؤكد أهمية تواجد الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر علي سبت بن سبت، الأمين العام لمنظمة أوابك، ان المكتب التنفيذي لمنظمة أوابك قد عقد اجتماعه رقم 163 في دولة الكويت يوم الخميس الموافق 13 أكتوبر 2022، برئاسة المهندس خالد مطر العليج، ممثل الجمهورية العربية السورية في المكتب التنفيذي، التي لها رئاسة الدورة الحالية، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي ممثلين عن الدول الأعضاء في المنظمة.

وأضاف بن سبت، بأن الاجتماع ناقش مشروع الميزانية التقديرية لمنظمة أوابك (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2023، ووافق الاجتماع على مشروع الميزانية تمهيداُ لرفعه الى اجتماع مجلس وزراء المنظمة القادم الذي سيعقد في دولة الكويت في شهر ديسمبر 2022.

وتم خلال الاجتماع التداول بشأن عدد من البنود الموضوعة على جدول الاعمال، والتي من أهمها البند الذي استعرض آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ خطة تفعيل وتطوير نشاط منظمة أوابك، حيث تم بيان أهم الأعمال التي قامت بها الأمانة العامة خلال الفترة من مايو الى أكتوبر 2022 في إطار محاور التفعيل المختلفة، من ضمنها التنسيق بين الشركات العربية المنبثقة عن منظمة أوابك، موضحًا أن الأمانة العامة للمنظمة عقدت اجتماعاً تنسيقياً بحضور الأمين العام ورؤساء الشركات العربية المنبثقة عن منظمة أوابك والشركات الوطنية في الدول الأعضاء في مدينة القاهرة، جمهورية مصر العربية، وذلك بهدف التباحث في سبل زيادة التعاون بين تلك الشركات، والتعرف على أبرز المعوقات التي تواجه تلك الشركات في مواقع عملها في الدول العربية.

وأشار بن سبت، إلى أن الاجتماع اطلع على تقرير حول الاجتماعات التنسيقية ومن بينها، الاجتماع الثالث لمسؤولي معاهد ومراكز بحوث البترول في الدول الأعضاء، والاجتماع التنسيقي الـ 29 لخبراء البيئة وتغير المناخ، والاجتماع الأول للفريق الفني المعني بمبادرة المملكة العربية السعودية بشأن الانبعاثات الكربونية، والاجتماع الدوري الـ 21 للخبراء حول بحث إمكانيات التعاون في مجال استثمار الغاز الطبيعي في الدول الأعضاء وغيرها، بالإضافة الى الندوات وورش العمل والدورات التدريبية التي نظمتها الأمانة العامة خلال الفترة من مايو الى أكتوبر 2022، والتي وصل عدد المشاركين فيها أكثر من 1500 مشارك.

واطلع الاجتماع على استعدادات الأمانة العامة للمنظمة لحضور فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الـ 27 للدول الأطراف في اتفاقية تغير المناخ"COP27"، والذي سيعقد بجمهورية مصر العربية، وأكد على أهمية تواجد الدول العربية في تلك المحافل الدولية الهام، إلى جانب ذلك استعرض الاجتماع جهود الأمانة العامة للمنظمة في زيادة التعاون مع المنظمات وخاصة منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

وأوضح بن سبت بأن الاجتماع قد اطلع على جهود المنظمة بشأن تنسيق نشاطات الاعلام البترولي في الدول الأعضاء بالمنظمة، والذي يتم من خلال ضباط الاتصال الإعلامي في الدول الأعضاء، وقد أكد الاجتماع على أهمية الاستمرار في جهود التنسيق الإعلامي بين الدول الأعضاء.

ومن جهة أخرى تباحث الاجتماع بشأن استعدادات منظمة أوابك لعقد مؤتمر الطاقة العربى الثانى عشر في عام 2023، والذي يعتبر من أقدم المؤتمرات البترولية العربية حيث عقدت الدورة الأولى منه في أبوظبي عام 1979.

وفي الختام بيـّن بن سبت أن الاجتماع قد توصل إلى عدد من التوصيات حول المواضيع التي تم مناقشتها والتي سيتم العمل على وضعها موضع التنفيذ الفعلي.