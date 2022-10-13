شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الوكالة الإسبانية للتنمية يشيد بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام وفد من الوكالة الإسبانية للتنمية الدولية بزيارة جناح مشروع المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر، والذي ينفذه جهاز تنمية المشروعات بتمويل من الوكالة الإسبانية، حيث يتم خلاله تدريب السيدات من 6 محافظات من صعيد مصر والمحافظات الحدودية على الحرف اليدوية المختلفة.

وذلك استمرارا لفعاليات معرض تراثنا الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 9 – 15 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية.

وأكدت الأستاذة ماريا تارانكون مدير المشروع بالوكالة الاسبانية بمصر أن التعاون بين الوكالة الإسبانية للتنمية الدولية وجهاز تنمية المشروعات بالرغم من أنه يعتبر الأول من نوعه إلا أنه حقق نجاحا ملموسا على المستويين الاستراتيجي والتنفيذي، حيث تم خلاله تنفيذ دورات تدريبية متخصصة في مجال الحرف اليدوية للسيدات في التكتلات الإنتاجية بالمحافظات المستهدفة، والتي تم تنظيمها بناء على تحديد الاحتياجات الفعلية للسيدات مما حقق نتائج إيجابية على أرض الواقع.

وأضافت تارانكون أن مشاركة المتدربات من المشروع في الدورة الحالية لمعرض تراثنا 2022 تؤكد على نجاح المشروع في تحقيق أهدافه وهو مساعدة السيدات والمرأة في صعيد مصر والمناطق الحدودية في تطوير مهاراتهن وبدء مشروعات متناهية الصغر مما يساعد على تمكينهن اقتصاديا وتوفير موارد دخل مناسبة لهن ولأسرهن، وذلك من خلال تصنيع وشغل منتجات تلائم أذواق الجمهور وتحظى بفرص تسويقية مميزة وإتاحة مشاركتهن في المعارض.

ومن جانبه أوضح الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بالجهاز أن الدورة الحالية لمعرض تراثنا تشهد مشاركة عشرات السيدات اللاتى تم تدريبهن في إطار المشروع الذى تم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الإسبانية حيث تم تدريبهن على تطوير منتجات قائمة على مخلفات النخيل بمحافظات أسوان والوادي الجديد والفيوم والحرف القائمة على أشغال الإبرة والتطريز بشمال وجنوب سيناء ومطروح وأضاف أن هذه الدورات التدريبية قد تم تنفيذها بناء على دراسات ميدانية للمناطق المستهدفة لتحديد احتياجات السيدات الفعلية والربط بينها وبين الموارد الطبيعية المتاحة في محافظاتهن حيث تم مساعدة السيدات في بدء مشروعات خاصة بهن وتعريفهن بآليات التسويق الإليكتروني ووضع علامات تجارية لمشروعاتهن كما تم إشهار جمعيتين تعاونيتين في سيوة وأسوان لمساعدتهن في تسويق منتجاتهن.

جدير بالذكر أن مستهدفات مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر" تتفق مع استراتيجية جهاز تنمية المشروعات للمساهمة في تنمية التجمعات الإنتاجية والحرفية والترويج للمنتجات المصرية التي تتمتع بميزة تنافسية عالية فضلا عن تمكين المرأة خاصة في المناطق الريفية والنائية وذلك لتطوير قدراتهن وإمدادهن بالمهارات الأساسية لمساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر تحقق لهن مستوى معيشة أفضل.