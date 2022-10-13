شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1120 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بالتعاملات الصباحية بحوالي 10 جنيهات، حيث يسجل الذهب مستوي 1120 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، على خلفية تغيرات كبيرة في عوامل العرض والطلب في سوق الصاغة حيث يزداد الطلب فيرتفع السعر والعكس صحيح.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 960 جنيها.

الذهب عيار 24 يسجل 1280 جنيها.

عيار 21 يسجل 1120 جنيها.

الجنيه الذهب 8960 جنيها.

ويترقب السوق العالمي للذهب إعلان كلا من ألمانيا والسعودية وأمريكا عن مؤشر أسعار المستهلكين، وكذلك إعلان أمريكا عن مؤشر إعانة طلبات البطالة.

وقد تشهد أسعار الذهب على مدار الساعات القادمة تغيرات كبيرة مع استمرار التداول على الذهب في مصر وإعادة فتح التداول على الذهب في البورصات العالمية بعد توقف التداول أمس بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب.