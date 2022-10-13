شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أيام من الإطلاق الرسمى.. كل ما تريد معرفته عن المرصد الإحصائى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بدء البث التجريبي للمرصد الإحصائي الجديد، انطلاقا من أهمية الاعتماد على البيانات والتي تمثل الركيزة الأساسية التي تستخدمها الدولة لبلورة وصياغة سياستها.

وفى هذا الإطار يعرض ”الخليج 365”، أهم المعلومات عن المرصد الإحصائي الجديد وفقا لما يلي:

يوفر البيانات لكافة فئات المجتمع المصري، تماشياً مع اهداف الجهاز في رفــع الوعى الإحصائي لدى المواطن ولأكثر من 150 عاماً.

يأتي في إطار توجهات الدولة نحو بناء الانسان المصري والاهتمام بتنمية قدراته ثقافياً وفكرياً.

إتاحة المرصد الإحصائي لمختلف وسائل الإعلام من خلال موقع إلكتروني خاص بالمرصد لعرض محتواه بكافة البرامج الإعلامية، للاستفادة منها في توضيح ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام.

تقسم شاشة المرصد إلى أربعة أجزاء "الجزء الأول خاص بالساعة السكانية، والجزء الثاني يتعلق بأحدث المؤشرات والإحصاءات المتاحة، ويعرض الجزء الثالث الطقس والمناخ، أما الجزء الرابع والأخير فيعرض شريطاً للأخبار.

من المخطط أن يتم ربط هذا المرصد لاحقاً ببعض الجامعات والميادين العامة بالمحافظات.