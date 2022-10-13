شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: معروض الفراخ يكفى احتياجات الأسواق والكيلو بـ34 جنيها بالمزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، استقرار الدواجن فى المزارع لتسجل 35الي 34 جنيها للكيلو في الجملة، وقد يصل السعر للمستهلك بين 40 إلى 42 جنيها للكيلو، حيث يضاف تكاليف النقل وكذلك مكاسب التجار والتى تختلف من محافظة إلى أخري بل تختلف بين المناطق وبعضها.

وأكد في تصريحات خاصة، أن السوق يشهد استقرار ملحوظ والكميات المطروحة تكفى الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين، وأن الارتفاع الأخير في سعر الدواجن يعود إلى زيادة الطلب على الفراخ مع دخول موسم المدارس، وكذلك البيض شهد بعض التحرك نحو الصعود بسبب ارتفاع الطلب.

وتراوح سعر الفراخ البيضاء بين 34 إلى 35 جنيها بالمزرعة والساسو 44 جنيها للكيلو والكتكوت الأبيض 6.25 إلى 6.60 جنيها والكتكوت الساسو سجل 4.5 و4.75 جنيها والأمهات البيضاء تسجل 26 جنيها.

وشهدت أسعار البيض في مصر استقرارا لتسجل كرتونة البيض الأبيض 72 جنيها في تداولات اليوم تسليم أرض المزرعة، في حين بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 68 جنيها وسجل البيض الأحمر سعر 76 جنيها، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار بحسب المناطق في الجمهورية.