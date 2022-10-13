شكرا لقرائتكم خبر عن 161 مليون دولار تراجع بواردات الهواتف المحمولة فى يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات الموبايلات تواصل تراجعها في الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة واردات أجهزة تليفون للأفراد نحو 69 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، بينما كانت نحو 161 مليون و361 ألف دولار في شهر يوليو عام 2021، بتراجع بلغ نحو 161 مليون و292 ألف دولار.

وجاءت واردات الهواتف المحمولة ضمن قائمة السلع الاستهلاكية المعمرة التي تراجعت خلال تلك الفترة، حيث شهدت تلك القائمة أيضا تراجع واردات السيارات وبلغت قيمتها نحو 71.2 مليون دولار في شهر يوليو الماضي، بينما كانت 287.1 مليون دولار في شهر يوليو عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 215.9 مليون دولار، وبنسبة تراجع بلغت 75.2%.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن قيمة العجز فى الميزان التجارى والتي بلغت نحو 2.7 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، مقابل 3.8 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 28.7٪.

وإجمالا تراجعت قيمة الواردات المصرية بنسبة بلغت نحو 14.8٪، حيث بلغت قيمتها 5.81 مليار دولار خـلال شهر يوليو الماضي، مقابـل 6.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بتراجع بلغ 1.01 مليار دولار.