شكرا لقرائتكم خبر 4 اتفاقيات بين المملكة وعمان في مجال التقنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت المملكة وسلطنة عمان 4 اتفاقيات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، تفعيلا للشراكة وفتح الأسواق التقنية بين البلدين.

وشملت الاتفاقيات مجالات التعاون في الحوسبة السحابية وخدمات الحكومة الرقمية والتجارة الالكترونية وتطبيقات التوصيل، وجرى توقيعها بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ورئيس مجلس إدارة المجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات «مجموعة إذكاء» كامل آل سعيد.

وجاءت الاتفاقية الأولى بين «إذكاء» العمانية وشركة «ثقة» السعودية، بهدف تعزيز التعاون بين المملكة والسلطنة ممثلين في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمارات العمانية، في مجال تطبيق منظومة مطابقة المنتجات، والتقييس والمعايرة القانونية.

وتهدف الاتفاقية الثانية والموقعة بين شركتي «ثقة» و»رحال» إلى تطوير وتنفيذ أعمال مشتركة فيما بينهما في مجال الخدمات الالكترونية وتقنية المعلومات، وذلك لاستثمار القيم المضافة لدى كل طرف بما يحقق مصلحتهما والمصالح العامة للجهات المستهدفة.

ووفقًا للمذكرة الثالثة، ستتعاون كل من شركتي «أسس» العمانية وشركة «حلول السحابة» السعودية، في مجالي الحلول التقنية السحابية وأنظمة التحول الرقمي لدى أسس وأنظمة الإدارة الصحية لدى شركة الحلول السحابية.

وتسعى المذكرة الرابعة الموقعة بين كل من شركة «تم دن» وشركة «جاهز» لدراسة وتقييم سبل التعاون في مجالات خدمات التوصيل.