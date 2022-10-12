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ونوه أمير منطقة الجوف بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - لقطاع الأعمال من خلال المبادرات والبرامج التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م، مؤكدا أهمية دور الغرفة في الحراك الاقتصادي والتنموي ودعم شباب وفتيات الأعمال والمشروعات الريادية، مشيرا إلى أهمية العمل التكاملي بين غرفة القريات ومختلف الإدارات الحكومية والأهلية بالمحافظة، والسعي نحو كل ما يخدم المجتمع.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للغرفة التجارية بمحافظة القريات، دشنها أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف، وذلك خلال استقباله رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالله العبدلي وعددا من الأعضاء. واستمع الأمير فيصل بن نواف إلى شرح حول تفاصيل الهوية الجديدة التي تهدف لتعزيز ظهور الغرفة إعلامياً في مختلف الأنشطة، ولتعزيز الأثر الاقتصادي والمساهمة الفاعلة في خدمة المحافظة، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لرجال وسيدات الأعمال.ونوه أمير منطقة الجوف بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - لقطاع الأعمال من خلال المبادرات والبرامج التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م، مؤكدا أهمية دور الغرفة في الحراك الاقتصادي والتنموي ودعم شباب وفتيات الأعمال والمشروعات الريادية، مشيرا إلى أهمية العمل التكاملي بين غرفة القريات ومختلف الإدارات الحكومية والأهلية بالمحافظة، والسعي نحو كل ما يخدم المجتمع.

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