لجنة توطين

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وأكدت اللجنة أن الجولات شملت 59 منشأة تجارية تعمل في أنشطة بيع المنتجات الزراعية، وبلغ عدد العاملين فيها من السعوديين 46 موظفا، منهم 3 موظفات سعوديات، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في الأنشطة 69 وافدا من مختلف الجنسيات، وإنذار 7 منشآت، فيما بلغت نسبة التوطين في المنشآت التي تم زيارتها 40%.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الوظائف بمنطقة نجران نفذت عددا من الجولات التفتيشية على أنشطة بيع المنتجات الزراعية، شملت محال ومنافذ بيع الحبوب والبذور والزهور والأسمدة الزراعية والأعشاب الطبيعية؛ وذلك بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في كل من مدينة نجران ومحافظة حبونا.وأكدت اللجنة أن الجولات شملت 59 منشأة تجارية تعمل في أنشطة بيع المنتجات الزراعية، وبلغ عدد العاملين فيها من السعوديين 46 موظفا، منهم 3 موظفات سعوديات، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في الأنشطة 69 وافدا من مختلف الجنسيات، وإنذار 7 منشآت، فيما بلغت نسبة التوطين في المنشآت التي تم زيارتها 40%.

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