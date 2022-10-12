5 مدن في المرحلة الأولى لتراخيص مراكز تسويق المنتجات الزراعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إحدى الشركات الوطنية، تراخيص مراكز لتسويق المنتجات الزراعية، حيث تستهدف في المرحلة الأولى 5 مدن.

وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير حاضنة اقتصادية متينة للمنتجات الزراعية والغذائية الوطنية، من خلال تصميم مراكز نموذجية عصرية بمواصفات قياسية عالية المستوى، لتداول وتسويق المنتجات الزراعية في المملكة، وتقديم الخدمات التسويقية وفق أحدث المعايير العالمية، لتسهم في تحفيز وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى ذات العلاقة، مثل الزراعة والصناعات الغذائية المحلية، مضيفا أنها تهدف أيضا إلى تدريب الكوادر الوطنية وتوفير فرص عمل وظيفية في المجالات ذات الصلة.

ويتوقع أن تشكل هذه المراكز وجهة مستقبلية وركيزة أساسية في سلسلة التوريد للمدخلات والمنتجات الزراعية بالمملكة، وآليات تصميمها، حيث تستهدف المرحلة الأولى المدن الرئيسة في المملكة، الرياض، جدة، الخبر، المدينة المنورة، وخميس مشيط، في مواقع تتميز بقربها من الموانئ البحرية والجوية، والوصول المباشر لشبكات الطرق الوطنية.

وستحتوي المراكز على مرافق وخدمات مساندة تتطابق مع متطلبات التنمية المستدامة، من أهمها محطة لفرز ومعالجة النفايات التي يعاد تدويرها.

4مدن المرحلة الأولى:

الرياض - جدة - الخبر - المدينة المنورة - خميس مشيط