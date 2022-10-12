شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 12-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 12-10-2022.



إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، التعمير والاستشارات الهندسية، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية.





البورصة تخسر 3.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 683.883 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 423.3 مليون ورقة مالية بقيمة 883.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.1 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.85% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.08%، والعرب على 8.07%، واستحوذت المؤسسات على 31.86% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.13%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 6.9 مليون جنيه، 33.1 مليون جنيه، 135.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 52.5 مليون جنيه، 296.3 ألف جنيه، 122.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 9800 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1867 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 12054 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3967 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 2121 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 3041 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3483 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1221 نقطة.

وصعدت أسهم 25 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 98 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 21.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.01%.

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 8.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.30%.

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 15.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.77%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.23%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 8.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.90%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس-1 بسعر إغلاق 0.243 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.65%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 1.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.29%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 2.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.30%.

- السويدي إليكتريك بسعر إغلاق 7 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.04%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 12.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.29%.