وزير التموين يعلن إتاحة القمح للمطاحن ومصانع الحلويات والمكرونة بسعر مخفض

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الدكتور على المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، إتاحة القمح للمطاحن ومصانع الحلويات والمكرونة بـ8700 جنيه للطن.

ووجه المصيلحي، بإتاحة شراء القمح من جانب هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة لمن يرغب من مطاحن 72% لإنتاج الخبز الفينو والسياحى ولصناع المخبوزات، والحلويات، والمكرونات بسعر 8700 جنيه للطن الواحد، وذلك من خلال التقدم بطلب للهيئة السلع التموينية.

‏وأشار الوزير خلال اجتماعه، الأربعاء، برئيس غرفة صناعة الحبوب ‏ومشتقاتها، وممثلي مصانع المكرونة وممثلي مطاحن 72%، إلى أن الوزارة أيضاً ستتيح الدقيق ‏لمصانع المكرونة التي تعمل في منظومة السلع التموينية بسعر 10 ‏آلاف جنيه للطن اعتباراً من يوم السبت الموافق 15/10/2022 وأن تلك الإجراءات تأتي بهدف الحفاظ على استقرار أسعار الدقيق الحر اللازم لصناعة الخبز الفينو والخبز السياحي وكذلك صناعة المكرونة، وذلك فى ظل الأزمات التي يواجها ‏العالم، ونقص سلاسل الامداد بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، ‏وارتفاع اسعار القمح عالمياً.‏

وشدد المصيلحي على ضرورة أن تكون المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق من مطاحن 72% مخابز سياحية مرخصة، وأن ‏تكون مصانع المكرونة المتقدمة للحصول على الدقيق متعاقدة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏لإنتاج مكرونة موردة لصالح منظومة السلع التموينية.