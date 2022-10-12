وزير التموين يعلن إتاحة القمح للمطاحن ومصانع الحلويات والمكرونة بسعر مخفض

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إتاحة القمح للمطاحن ومصانع الحلويات والمكرونة بـ8700 جنيه للطن.
ووجه المصيلحي، بإتاحة شراء القمح من جانب هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة لمن يرغب من مطاحن 72% لإنتاج الخبز الفينو والسياحى ولصناع المخبوزات، والحلويات، والمكرونات بسعر 8700 جنيه للطن الواحد، وذلك من خلال التقدم بطلب للهيئة السلع التموينية.
وأشار الوزير خلال اجتماعه، الأربعاء، برئيس غرفة صناعة الحبوب ومشتقاتها، وممثلي مصانع المكرونة وممثلي مطاحن 72%، إلى أن الوزارة أيضاً ستتيح الدقيق لمصانع المكرونة التي تعمل في منظومة السلع التموينية بسعر 10 آلاف جنيه للطن اعتباراً من يوم السبت الموافق 15/10/2022 وأن تلك الإجراءات تأتي بهدف الحفاظ على استقرار أسعار الدقيق الحر اللازم لصناعة الخبز الفينو والخبز السياحي وكذلك صناعة المكرونة، وذلك فى ظل الأزمات التي يواجها العالم، ونقص سلاسل الامداد بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، وارتفاع اسعار القمح عالمياً.
وشدد المصيلحي على ضرورة أن تكون المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق من مطاحن 72% مخابز سياحية مرخصة، وأن تكون مصانع المكرونة المتقدمة للحصول على الدقيق متعاقدة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لإنتاج مكرونة موردة لصالح منظومة السلع التموينية.