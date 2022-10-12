اقتصاد مصر: الإسكان تتيح حجز الأراضى السكنية الشاغرة من المجتمعات العمرانية مباشرة

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 12-10-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، منها الرئيس التنفيذي لـ"اتصالات مصر": جاهزون لتقديم خدمات الجيل الخامس حال طرحها، و وزير الصناعة: فرص كبيرة للتعاون بمجال الصناعات الدوائية والتعدينية مع كازخستان، وغيرها..

الإسكان تتيح حجز الأراضى السكنية الشاغرة من المجتمعات العمرانية مباشرة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة الشاغرة (بجميع مستوياتها) بجميع المدن الجديدة، وذلك للحجز الفوري من خلال الهيئة.

الرئيس التنفيذي لـ"اتصالات مصر": جاهزون لتقديم خدمات الجيل الخامس حال طرحها

قال المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، إحدى شركات مجموعة e&، إن إتاحة خدمات الجيل الخامس للمحمول في السوق المصري أمر ليس مرتبط بالشركة، مضيفًا :"نحن جاهزون من الناحية الفنية والتقنية ولدينا الخبرات لتقديم هذه الخدمة، وفي انتظار إتاحة الخدمة لدراسة الأمر، وتحديد موقف الشركة".

وزير الصناعة: فرص كبيرة للتعاون بمجال الصناعات الدوائية والتعدينية مع كازخستان

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع ووسكينباييف كيربيك وزير الصناعة وتطوير البنية التحتية الكازاخي.

رانيا المشاط تبحث مع "مجموعة سيتي" تحفيز الاستثمارات بالمشروعات الخضراء

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية الدولية، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2022، المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

تجارية الجيزة: تطوير إليكترونى كامل لكل الخدمات بالغرفة

قام النائب عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة بتفقد العمل بادارات الغرفة بالمقر الرئيسى بالجيزة والتقى بالعاملين فى مكاتبهم للاستماع إلى مطالبهم والتعرف على أوجه الخدمات التى تقدم للجمهور من أعضاء الجمعية العمومية ومنتسبى الغرفة.

"الرقابة المالية" تجرى حوارا مجتمعيا حول تطوير قواعد القيد بالبورصة

أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية، حوارًا مجتمعيًا، حول تطوير قواعد قيد الأوراق المالية بجداول البورصة، وذلك لتيسير وتبسيط الإجراءات اللازمة في هذا الصدد لتوسيع قاعدة الأوراق المالية المقيدة والمتداولة، اتساقاً مع توجهات الجمهورية الجديدة بعقد حوار مجتمعي مع الأطراف ذات العلاقة لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص.

وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفيرة الإمارات بالقاهرة تعزيز التعاون الاقتصادى

استقبل المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، السفيرة مريم الكعبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وزير الاتصالات يجرى مباحثات مع كبرى الشركات العالمية فى جيتكس جلوبال

عقد الدكتور عمرو طعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مباحثات هامة مع عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ناقش خلالها فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

طارق الملا يشهد توقيع خطاب نوايا للتعاون بين "إيجاس" وفانترشال ديا الألمانية

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسفير فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة توقيع خطاب نوايا للتعاون بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة فانترشال ديا الألمانية للتعاون فى مجال خفض الانبعاثات الكربونية فى منطقة امتياز دسوق التى تعمل فيها الشركة الألمانية، ويتم من خلال الخطاب تحديد مجموعة الأنشطة التى يمكن للجانبين العمل عليها فى هذا الإطار والاستثمارات اللازمة لتحقيق ذلك.

السفير هشام بدر يتسلم وسام الشمس المشرقة "النجمة الذهبية والفضية" من سفارة اليابان

تسلم السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وسام الشمس المشرقة "النجمة الذهبية والفضية" في حفل عقدته سفارة اليابان بالقاهرة بحضور السفير هيروشي أوكا، سفير اليابان بالقاهرة.

وزير المالية: الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على «التعافى الأخضر» رغم قسوة التحديات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بات أكثر قدرة على «التعافي الأخضر» رغم قسوة التحديات العالمية حيث اكتسب قدرًا من الصلابة يمكنه من التعامل الإيجابي المرن مع الأزمات الدولية، على نحو يدفعنا للاستمرار في إجراء الإصلاحات الهيكلية بإرادة سياسية قوية، لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلى،

رئيس مصلحة الضرائب: حريصون على تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل تدريجى

أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية أن نجاح منظومة الفاتورة الالكترونية في مراحلها المختلفة جاء نتيجة للمتابعة المستمرة والدؤوبة من قبل وزير المالية لكافة خطوات وإجراءات تنفيذها على أرض الواقع، وحل أي مشكلات وتقديم كل الدعم، لافتا إلى حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل تدريجى على مراحل لضمان سلامة وسهولة التطبيق.