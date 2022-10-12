شكرا لقرائتكم خبر عن 8 رسائل مهمة لمصر أمام اجتماعات صندوق النقد الدولى فى واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك مصر بوفد رفيع المستوى فى الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى محافظى البنوك المركزية.

وتضم الاجتماعات وزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمى وتعقد فعاليات هذا العام فى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر 2022.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بات أكثر قدرة على «التعافي الأخضر» رغم قسوة التحديات العالمية حيث اكتسب قدرًا من الصلابة يمكنه من التعامل الإيجابي المرن مع الأزمات الدولية، على نحو يدفعنا للاستمرار في إجراء الإصلاحات الهيكلية بإرادة سياسية قوية، لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلى، مستهدفين المزيد من الاستثمارات التنموية خاصة فى المشروعات الخضراء، بما فيها الهيدروجين الأخضر.

ويرصد ”الخليج 365” أبرز الرسائل التى تطرق لها وزير المالية خلال الاجتماعات:

- مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية لتمكين القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة.

- نتطلع إلى تمويلات ميسرة من شركاء التنمية الدوليين لمساندة الاقتصادات الناشئة.

- التعامل المرن مع الأزمة العالمية لاحتواء الصدمات وتجنب المخاطر الاقتصادية الحادة .

- تحقيق التوازن بين الانضباط المالى وتوسيع الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

- نستهدف الحد من الآثار التضخمية غير المسبوقة لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

- حققنا مؤشرات مالية جيدة فى يونيه 2022 وماضون فى مسيرتنا الاقتصادية والتنموية.

- سجلنا فائضًا أوليًا 1.3٪ والعجز انخفض إلى 6.1٪ والدين تراجع إلى 87.2٪ من الناتج المحلى.

- صادرات الغاز الطبيعى 600 مليون دولار شهريًا ونستهدف زيادتها إلى مليار دولار يناير المقبل.