شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يقدم تمويلات جديدة للمشروعات متناهية الصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بيئيا من أهم أولويات الجهاز ومحور أساسى في خطط عمله المستقبلية وذلك تمشيا مع توجهات الدولة للحد من التلوث والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتشجيع أصحاب المشروعات على استخدام بدائل أمثل للطاقة التقليدية الملوثة للبيئة لذا عمل الجهاز على التوسع في تمويل الجمعيات الأهلية كجهات وسيطة لتقديم تمويل لرفع كفاءة المشروعات متناهية الصغر بيئيا مع تدريب كوادر تلك الجمعيات والعاملين فيها لتقديم هذه الخدمات والوصول لاصحاب المشروعات متناهية الصغر في مختلف المحافظات وتشجيعهم على الالتزام بالمعايير والضوابط البيئية بما يتفق مع توجهات الدولة.

وجاء ذلك تعليقا على توقيع عقدين بين جهاز تنمية المشروعات وجمعية تنمية المشروعات الصغيرة بالفيوم لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالمحافظة باجمالى يصل إلى 10 مليون جنيه لتمويل أصحاب المشروعات الزراعية متناهية الصغر القائمة والمرتبطة بالإنتاج الزراعي لتوفير طلمبات الري التي تعمل بالطاقة الشمسية بدلا من اعتمادهم على المحروقات التقليدية ومولدات الديزل في تشغيل طلمبات الرى.

وشهد التوقيع الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم وقام بالتوقيع الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز والأستاذ أحمد محسن رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بالفيوم وذلك بحضور لفيف من قيادات الجهاز والسادة ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC).

وأكد الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم على استمرار التعاون بين الجهاز والمحافظة لتوفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع في تقديم خدمات تمويلية وفنية متنوعة لأصحاب هذه المشروعات موضحا أن التمويل الجديد سيدعم المئات من المشروعات العاملة في القطاع الزراعى ويعمل على مساعدتهم على التحول لمشروعات مستدامة صديقة للبيئة.

وأوضحت نيفين بدر الدين أن التمويل الجديد للمشروعات الزراعية يأتي في إطار التعاون بين الجهاز ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) التي قدمت الدعم الفني للجهاز والجمعيات الأهلية لمساعدة المشروعات الزراعية على استخدام آليات صديقة للبيئة كما تولت تحديد المحافظات والجمعيات الأهلية المناسبة للتوسع في هذا النوع من المشروعات.

وأضافت بدر أن حوالى 400 عميل من أصحاب المشروعات الزراعية والأنشطة المرتبطة بالإنتاج الزراعي بمحافظة الفيوم سيستفيدون من هذا التمويل في الاعتماد على طلمبات الرى التي تعمل بالطاقة الشمسية وتقليل الانبعاثات الملوثة الناتجة عن استخدام مولدات الديزل.

ويهدف العقد الجديد إلى إقامة مشروعات متناهية الصغر جديدة وكذلك مساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد من خلال توفير قروض لإقامة مشروعات تتيح فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية ودفع عجلة التنمية.

وأضافت نيفين بدر أنه سيتم تخصيص 5 مليون جنيه لتمويل نحو 5 آلاف سيدة من خلال مشروع غد جديد للإقراض متناهي الصغر "مستقبلنا بأيدينا" بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية، وذلك بهدف دعم المشروعات المملوكة للمرأة وتعزيز قدرة تلك المشروعات على الاستمرارية والتنافسية واستيعاب المزيد من فرص العمل وتمكين السيدات اقتصاديا.