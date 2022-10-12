الرئيس التنفيذى لـ"اتصالات مصر" يكشف أسباب تغيير العلامة التجارية للشركة لـe&

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، إحدى شركات مجموعة e&، أن الشركة تعد بمثابة قصة نجاح للتعاون الاقتصادى بين مصر والإمارات، وضمن أمثلة عديدة لتشجيع الاستثمار الخليجى فى مصر، والذى يعد أحد الأسواق الواعدة والهامة، كما تعكس الشركة التقارب الثقافى والسياسى بين البلدين.

وأوضح "متولي"، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، على هامش معرض جيتكس دبى 2022، أن شركة اتصالات الأم قررت تغيير العلامة التجارية إلى مجموعة e&، وذلك فى إطار رؤية للمجموعة لزيادة دورها كمشغل اتصالات بما يتماشى مع التطور التكنولوجى وفرص النمو فى مجالات مختلفة، كما أنه يتماشى مع رؤية الشركة لتقديم خدمات أكثر للعملاء.

قال حازم متولى، أن شركة اتصالات تسعى لأن تتحول من مشغل اتصالات إلى مشغل تكنولوجى، وفى سبيل ذلك تستثمر فى التكنولوجيا والخدمات المختلفة سواء للعملاء الأفراد أو الشركات، ونرى هناك فرصًا عديدة فى المنطقة خاصة فى مصر، والتى تعتبر من أهم محاور اهتمام الشركة الأم.

كما كشف المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، إحدى شركات مجموعة e&، عن خطط الشركة الأم للتحول من مشغل اتصالات إلى مشغل تكنولوجى سواء من خلال إنشاء شركات متخصصة فى تقديم خدمات تكنولوجية للعملاء أو عقد شراكات مع شركات كبرى لتزويد عملائنا بهذه الخدمات.

قال "متولي"، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، على هامش معرض جيتكس دبى 2022، أن شركة e& ستضخ استثمارات فى تطوير شبكاتها لدعم التطور التكنولوجى فى المنطقة، والتى لعبت دورًا كبيرًا فى تفعيل وتطوير التكنولوجيا، بالإضافة إلى الاستثمار فى نمو الأصول الرقمية للشركة بمصر منها خدمة ماى اتصالات، وخدمة تويست، وهى خدمة متاحة لكل عملاء المحمول فى مصر.

وردًا على نية اتصالات الاستحواذ على شركات أو اقتناص حصص بشركات، قال حازم متولى، إنه من الصعب الإعلان عن ذلك إلا فى حينه، عقب الانتهاء من الصفقة، ولكن هناك جاهزية فى اقتناص فرص استثمارية تضيف قيمة للشركات المستحوذ عليها.