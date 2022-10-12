شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ"اتصالات مصر": جاهزون لتقديم خدمات الجيل الخامس حال طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، إحدى شركات مجموعة e&، إن إتاحة خدمات الجيل الخامس للمحمول في السوق المصري أمر ليس مرتبط بالشركة، مضيفًا :"نحن جاهزون من الناحية الفنية والتقنية ولدينا الخبرات لتقديم هذه الخدمة، وفي انتظار إتاحة الخدمة لدراسة الأمر، وتحديد موقف الشركة".

أضاف "متولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، على هامش معرض جيتكس دبي 2022، أن خدمات الجيل الرابع ساهمت في تحسين أداء خدمات الصوت والبيانات، إلا أن اعتياد العملاء على مستوى الخدمة أصبح يضع علينا مسئولية لزيادة تحسين الخدمة حتى يشعر العميل بهذا التحسن.

وتابع حازم متولي، أن الشركة تمتلك أكثر من 8 آلاف محطة محمول في مصر، منها حوالي 650 محطة هذا العام، إضافة إلى توسعات على المحطات القائمة بهدف تحسين مستوى الخدمات لعملائنا، علاوة على إطلاق خدمات جديدة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، أن الشركة تنفق استثمارات ضخمة سنويًا لإنشاء وتوسعة الشبكة لاستيعاب خدمات العملاء، لافتًا في هذا الصدد إلى أن معدل ربحية شركات الاتصالات في المتوسط 10%.