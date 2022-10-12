شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 94.42 دولار لبرنت و89.28 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم 94.42 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 89.28 دولار للبرميل، حيث تراجعت أسعار البترول اليوم مع زيادة قوة الدولار .

وأعلن إيريك سيليني من الاتحاد العمالي العام في فرنسا انضمام مصفاة النفط الرئيسية في "دونج" (بشمال غرب فرنسا) لإضراب عمال مصافي شركة "توتال إنرجي" الفرنسية وذلك للمطالبة بتحسين أجورهم في جميع المواقع المعنية .

وقال "سيليني" حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء، إن العمال في مصفاة "نورماندي" بالقرب من لوهافر (الأكبر في فرنسا) و مستودع وقود "فلاندرز" بالقرب من دونكيرك (شمال) ومصفاة "لاميد" بوش دي رون ومصفاة نفط في ضاحية "فيزين" بالقرب من مدينة ليون الفرنسية يواصلون إضرابهم

وانكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3% في أغسطس مقارنة بشهر يوليو، بفعل ضعف قطاع التصنيع وأعمال الصيانة التي أثرت على قطاع النفط والغاز، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية لمكتب الإحصاءات الوطنية.

وحسب موقع سكاى نيوز، تم تعديل النمو الذي تم تسجيله في يوليو بالخفض، من 0.2 بالمئة المسجلة سابقًا إلى 0.1%.

وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية، غرانت فيتزنر: "الاقتصاد انكمش في أغسطس مع تراجع كل من الإنتاج والخدمات، ومع تعديل بسيط بالخفض لنمو يوليو، انكمش الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الماضية ككل".