شكرا لقرائتكم خبر عن بتروسيف تبحث تطبيق مشروع استرجاع غازات الشعلة بقطاع البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف" إحدى شركات قطاع البترول، بالتعاون مع شركة بيكرهيوز، في القاهرة والإسكندرية سيمينار بعنوان "الحلول المتكاملة لإدارة غازات الشعلة ومراقبة معدل تدفق الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري" وذلك بحضور كبرى شركات قطاع البترول.

ويأتي مشروع إدارة واسترجاع غازات الشعلة تنفيذًا لبرامج استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول بهدف رفع كفاءة عمل مصافي التكرير ودعم كفاءة استخدام الطاقة، حيث سيحقق المشروع مردودًا إيجابيًا على المستويين البيئي والاقتصادي من خلال الحد من انبعاث الغازات في المواقع البترولية المختلفة.

وحضر السيمينار في القاهرة المهندس عماد عبد الرازق، رئيس شركة بتروسيف، والمهندس محمد عبدالله، رئيس شركة النصر للبترول، والمهندس حسام الدين مصطفى ، رئيس شركة ترايكوم لأنظمة التحكم والخدمات.

وبحثت بتروسيف وبيكرهيوز مع عدد من شركات قطاع البترول في القاهرة والإسكندرية آلية تطبيق أحدث التقنيات العالمية في إدارة واسترجاع غازات الشُعلة Zero Flare ، والتي من خلالها سيتم توفير آلاف الدولارات من تكاليف التشغيل الخاصة بالمنشآت البترولية.

وسيحق مشروع إدارة واسترجاع غازات الشعلة مردودًا إيجابيًا على المستويين البيئي من خلال دوره في الحد من انبعاث الغازات المصاحبة للصناعة حفاظًا على البيئة وتحقيقًا للاستدامة مع إعادة استخدامها كوقود لترشيد الاستهلاك.