شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يجرى مباحثات مع كبرى الشركات العالمية فى جيتكس جلوبال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور عمرو طعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مباحثات هامة مع عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ناقش خلالها فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجاء ذلك فى ختام زيارة الدكتور عمرو طلعت لدبى فى الإمارات العربية المتحدة والتى استمرت لمدة يومين للمشاركة فى فعاليات معرض ومؤتمر "جيتكس جلوبال".

والتقى الدكتور عمرو طلعت مع وجيتيش باجدا رئيس شركة أماوزن ويب سيرفيسز فى الشرق الأوسط وأفريقيا لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك فى عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال اللقاء؛ أعرب وجيتيش باجدا عن اهتمام الشركة المتزايد بالسوق المصرى والإفريقى. وشهد اللقاء استعراض خطط الشركة لزيادة استثماراتها فى مصر من خلال إقامة مراكز بيانات وسحب حوسبية، فضلا عن التوسع فى برامج التدريب والتنمية البشرية.

كما بحث الدكتور عمرو طلعت مع وفد من شركة انتل العالمية برئاسة موريتس تيشلمان نائب رئيس الشركة والمدير العام للمبيعات والتسويق فى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا؛ سبل تعزيز التعاون فى مجالات الذكاء الاصطناعى وصناعة الإلكترونيات.

وخلال اللقاء تم استعراض أبرز ملامح استراتيجية الشركة، وجهودها فى بناء القدرات فى مجال الذكاء الاصطناعى من خلال الأكاديمية الخاصة بها؛ حيث تم بحث سبل التعاون فى هذا المجال فى ضوء حرص الدولة المصرية على تبنى التقنيات الحديثة وإعداد الكفاءات المتخصصة القادرة على تطويعها لخدمة المجتمع.

وتطرق الاجتماع الى مناقشة أبرز مشروعات الشركة فى صناعة أشباه الموصلات؛ وجهود الدولة المصرية لتنمية هذه الصناعة.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع رام راماشاندران نائب أول الرئيس ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة تك ماهندرا لبحث التعاون مع الشركة ومساهمتها فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى فى مصر، ومنها مشروع "أحمس" الذى يهدف لإعادة هيكلة المنظومات البرمجية لمعظم الجهات الحكومية.

ناقش اللقاء إمكانية إنشاء مركز خدمات للشركة فى مصر لخدمة عملائها فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى مختلف الأسواق التى تعمل بها حول العالم.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع انطونيو ميزا نائب أول رئيس مركز خدمات العملاء المتقدمة لشركة أوراكل فى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لمناقشة سبل تنمية استثمارات الشركة فى مصر والتوسع فى نشاط مركزها لخدمات التعهيد بمصر.

وشهد الاجتماع استعراض الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين فى إطار استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد والتى تستهدف زيادة الصادرات الرقمية من الخدمات العابرة للحدود بنحو 3 أضعاف على مدار 5 سنوات.

كذلك التقى الدكتور عمرو طلعت مع كى اس كومار المدير التنفيذى للعمليات بشركة ساذرلاند العالمية المتخصصة فى تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات، وأحمد ريحان المدير العام لشركة ساذرلاند مصر؛ وتناول اللقاء مناقشة خطط الشركة المستقبلية للتوسع فى استثماراتها، وبحث آليات تعزيز التعاون المستقبلى فى العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفى سياق متصل؛ شارك الدكتور عمرو طلعت صباح اليوم فى إحدى الجلسات الرئيسية بالمؤتمر؛ استعرض خلالها أخر تطورات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، وأهم الإنجازات ذات الصلة بصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أدارت الجلسة إلينى جيوكوس الإعلامية بقناة CNN الإخبارية الدولية.

وخلال الجلسة أوضح الدكتور عمرو طلعت الجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أن مصر لديها استراتيجية متكاملة تستهدف توطين صناعة الالكترونيات وتعميق التصنيع المحلى؛ مؤكدا حرص مصر على تبنى التقنيات الحديثة حيث أنشأت مركز الابتكار التطبيقى لتطوير حلول للتحديات التى يواجهها المجتمع باستخدام التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كذلك يتم عقد شراكات مع كبرى الشركات والجامعات العالمية لإتاحة التدريب فى علوم الذكاء الاصطناعى.

كما أكد الدكتور عمرو طلعت على أن بناء الإنسان المصرى يأتى على رأس أولويات الدولة، وأحد ركائز استراتيجية مصر الرقمية؛ حيث يتم تنفيذ استراتيجية متكاملة لبناء القدرات الرقمية بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية والمؤسسات والجامعات الدولية المتخصصة؛ مشيرا إلى الجهود المبذولة لتهيئة البيئة المحفزة للإبتكار التكنولوجى ودعم رواد الأعمال من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى كافة المحافظات.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى جهود الدولة المصرية لتحقيق التحول الرقمى وتحقيق نقلة نوعية فى الخدمات الحكومية للمواطنين عبر إتاحتها رقميا من خلال "منصة مصر الرقمية"؛ منوها إلى المشروعات التى تنفذها الدولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتحسين خدمات الاتصالات للمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية.