شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة شكر من "روفة سلومة الصريحى" لرئيس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنا مبسوط وسعيد جدا، سعادة غير قادر على وصفها بمبادرة رئيس الجمهورية وتفعيل لجنة العفو الرئاسي لأعطاء الشباب وأنا منهم من أصحاب الرأى حياة جديدة ودمجهم فى المجتمع وطى صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة بهذه الكلمات تحدث عبد الرؤوف عبد السلام الصريحى لـ"الخليج 365" الشهير بـ"روفة سلومة الصريحى" أحد الشباب المفرج عنهم بعفو رئاسى فى شهر يوليو الماضى.

وقال"روفة سلومة الصريحى "إنه يتوجة بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى على العفو الرئاسي وتوظيفه بشركة "بيكو أنيرجى للبترول" فى الصحراء الغربية، قائلا "بداية حياة جديدة، اشكر سيادة الرئيس عليها".

وأضاف روفة سلومة الصريحى، أنا مستعد للتطوع للعمل بلجنة العفو الرئاسي وهذا أقل واجب بما شاهدته ولاحظته من مؤسسات الدولة من كافة الدعم"انا بشكر كل مؤسسات الدولة اللى دعموني وغيروا مسار حياتى للأفضل، كنت بفكر إزاى هلاقى فرصة عمل " وبمجرد التواصل مع لجنة العفو الرئاسى تم توفير فرصة عمل بشركة بيكو أنيرجي للبترول، مشيرا إلى أنه كان يعمل فى إحدي شركات البترول منذ عام 2007 بنظام التعاقد حتى 2020.

وطالب الصريحي، من الجميع مساندة ودعم لجنة العفو الرئاسي فى ظل الجمهورية الجديدة وما نشهد من مشاريع تنموية شاملة على أرض الواقع .