شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات الطرق والإسكان ورفع الكفاءة بمدينة 15مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية بمشروعات الطرق والإسكان ورفع الكفاءة بمدينة 15 مايو، يرافقه المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو ومسئولو الجهاز والمشروعات.

وشملت الجولة، تفقد المحاور الرئيسية بالمدينة التي تم رفع كفاءتها وعلى رأسها قطاع الطريق الدائري لدعم الخطة التنموية وفرص الاستثمار بالمدينة، كما تفقدوا مشروع زهور 15مايو " سكن بديل للعشوائيات " لمتضررى السيول ضمن خُطة الدولة لتوفير حياة كريمة تليق بالمواطنين وفرص عمل تناسب طبيعة العمل نظراً لاحتواء المشروع على عدد (42 عمارة سكنية) بإجمالى 1008 وحدات سكنية و834 حظيرة، والربط على عدة محاور رئيسية وفرعية، وتنفيذ أعمال صناعية تم فيها مراعاة المواصفات الفنية لأمان الطرق بتكلفة تقدر بـ550 مليون جنيه.



كما تفقدوا أيضاً منطقة حي النرجس ومنطقة حي الزهراء والتي يجري بها إنشاء 18500 وحدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " سكن لكل المصريين "، كما تفقدوا بعض الوحدات داخل المشروع التي تم المرور بها للاطمئنان على مستوى جودة الأعمال التي تليق بالمواطن المصري.



ووجه المهندس عبدالمطلب ممدوح، بتلافي بعض الملاحظات بأسرع وقت والوصول لمستوى أفضل، مشيداً بالمجهودات التي يقوم بها جهاز المدينة على مستوى المشروعات التنموية، خاصة مع تطوير المحاور والطرق والميادين وبرامج رفع الكفاءة .



وتفقد مسئولو الإسكان مشروعات رفع الكفاءة بالمناطق الصناعية، مشيدين فى نهاية الجولة بالجهد المبذول من كافة الإدارات المعنية بجهاز المدينة، كما تم التأكيد على سرعة الانتهاء من المشروعات التنموية وخاصة سكن لكل المصريين بالتزامن مع أعمال التطوير والزراعة والرصف للمحاور والطرق الرئيسية بالمدينة، مع سرعة انجاز الأعمال ليتم تسليم جميع المشروعات في مواعيدها المحددة طبقا للبرامج الزمنية المعدة لذلك، والتأكيد على إتاحة فرص استثمارية فى مختلف المجالات.



وأكد المهندس محمد خلف الله، تعاون ودعم أجهزة الدولة لمدينة 15 مايو وخاصةً مع انطلاق منظومة النقل الجماعي التي كانت حلما لأبناء المدينة وتلاها البدء في توصيل شبكات الغاز لجميع المناطق والأحياء بالمدينة، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بما يبرز الدور الكبير الذى تقوم به الدولة من أجل توفير حياه كريمة للمواطنين.