سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 12-10-2022

وفى بنك الإسكندرية سجل 19.66 جنيه للشراء، 19.71جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 19.63 جنيه للشراء، 19.70 جنيه للبيع.

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر اليوم الأربعاء 12-10-2022، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر سعر 19.63 للشراء، 19.69جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.65 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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