شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى الكورى الجنوبى يرفع سعر الفائدة للسيطرة على التضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك المركزى فى كوريا الجنوبية رفع سعر الفائدة، اليوم الأربعاء، فى محاولة للسيطرة على التضخم على الرغم من المخاوف من أن يؤدى ذلك إلى إبطاء النمو الاقتصادى بشكل مفرط.

وذكر البنك المركزي ، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا صوت على رفع سعر إعادة الشراء القياسي "ريبو" لمدة سبعة أيام من 2.5% إلى 3% في اجتماع لتحديد سعر الفائدة في وقت سابق من اليوم ، وتعتبر هذه هي المرة الأولى منذ حوالي 10 سنوات التي يرتفع فيها المعدل إلى نطاق 3%.

وأشار إلى أن زيادة سعر الفائدة اليوم تعد ثامن مرة يرفع فيها سعر الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية مجتمعة ، منذ أغسطس من العام الماضي عندما بدأ بنك كوريا المركزي في رفع تكلفة الاقتراض التي ظلت عند مستوى قياسي منخفض لدعم الاقتصاد المتضرر من الجائحة، كما مثلت الزيادة الخامسة على التوالي وتمثل ثاني خطوة كبرى في الارتفاع منذ أول زيادة بمقدار 50 نقطة أساس على الإطلاق في يوليو.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك كوريا المركزي سعر الفائدة القياسي لأنه يعطي أولوية قصوى لترويض التضخم الذي كان مرتفعًا وسط منتجات الطاقة والسلع باهظة الثمن التي تستوردها البلاد.

وتتزايد المخاوف من أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة ستؤدي إلى زيادة العبء المالي على الأسر المثقلة بالديون ، مما يزيد من احتمال تخلف أولئك الذين ليس لديهم موارد مالية وفيرة عن سداد قروضهم وتقليص إنفاقهم.