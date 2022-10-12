شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتغلب مصانع النقل والهندسة على تحديات الصناعة؟ تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من تأسيس مصانع النقل والهندسة صاحبة العلامة المصرية الشهيرة "نسر" عام 1946، إلا إنها تواجه العديد من التحديات خلال السنوات الأخيرة ،جراء عدم ملاحقة التطور بشكل كاف ،مما أدى إلى تراجعها بشكل كبير .

تعرف على أبرز التحديات التى تواجه مصانع النقل والهندسة بالإسكندرية ،بحسب تقرير حديث للقابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى والتى تعدم مصانع النقل والهندسة لاستعادة مجدها مجددا .

‏1 - التقادم التكنولوجي لمعدات وآلات الشركة ،وعدم قدرة الشركة على مواكبة إنتاج المقاسات والنقشات الجديدة في ظل نوعية السيارات و الجرارات ؛مما نتج عنه تقلص حصة منتجات الشركة السوقية.

2 - ارتفاع تكلفة الإنتاج بدرجة يصعب معها التنافس مع المنتجات المستوردة .

3 - الخلل الكبير في الهيكل التمويلى للشركة ،بسبب الديون والقروض التاريخية ،ومن ضمنها قروض وزارة المالية التي تضخمت منذ عام 2016 .

3 - وجود مصنع الشركة في المنطقة السكنية بسموحة ،وقيام محافظة الإسكندرية باستقطاع شارع بعرض 10 أمتار من أرض الشركة لأعمال توسعة شارع 38 ،‏بمساحة إجماليه 6400 متر مربع ،وسيتم تعويض الشركة بقطعة أرض بديله بالمنطقة الصناعية ببرج العرب بنفس المساحة.

4 - هناك مجهودات للتغلب على التحديات ،منها العمل على تصريف المخزون من الإنتاج التام ،حيث بلغت كمية المخزون من العام المالي 2020-2021 حوالي ‫10 الاف اطار نصف نقل ونقل عادي ونحو 3600 أنبوبة سيارات وموتوسيكلات بإجمالي قيمته 11.5 مليون جنيه.