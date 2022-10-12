شكرا لقرائتكم خبر عن 75% تراجع بواردات مصر من السيارات فى يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت واردات مصر من السيارات تراجعا ملحوظا وفقا لبيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 71.2 مليون دولار في شهر يوليو الماضي، بينما كانت 287.1 مليون دولار في شهر يوليو عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 215.9 مليون دولار، وبنسبة تراجع بلغت 75.2%.

وجاءت واردات السيارات ضمن قائمة السلع الأكثر تراجعا خلال هذا الشهر، والتي ضمت أيضا كلا من "مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 13.3٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 24.1٪، البترول الخام بنسبة 40٪، فول صويا بنسبة 33.5٪، وأنخفضت قيمة الواردات بنسبة 14.8٪، حيث بلغت 5.81 مليار دولار خلال شهر يوليو 2022، مقابل 6.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأعلنت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يوليو الماضي، أن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت نحو 2.7 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، مقابل 3.8 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة إنخفاض بلغت 28.7٪.