شكرا لقرائتكم خبر عن 248 ألف طن زيادة فى حجم الإنتاج المحلى من السولار يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت معدلات الإنتاج من السولار ارتفاعا ملحوظا في شهر يوليو الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ حجم الإنتاج نحو 878 ألف طن، بينما كانت نحو 630 ألف طن في شهر يوليو عام 2021، بزيادة بلغت نحو 248 ألف طن.

وقالت بيانات الجهاز، إن الاستهلاك المحلي من السولار سجل في المقابل ارتفاعا طفيفا خلال نفس الفترة، حيث بلغ الإجمالي نحو مليون و53 ألف طن في شهر يوليو الماضي، مقابل مليون و19 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 34 ألف طن.

وشهد الشهر الماضي ارتفاع الاستهلاك المحلي بشكل طفيف، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو مليون و217 ألف طن في شهر يونيو الماضي، مقابل مليون و169 ألف طن في شهر يونيو عام 2021، بزيادة بلغت نحو 48 ألف طن.

وكان الإنتاج المحلي من السولار قد شهد تفاوت ملحوظ منذ أوائل العام، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو 925 ألف طن في شهر يناير الماضي، بينما كانت 809 ألف طن في شهر يناير عام 2021، بزيادة بلغت نحو 116 ألف طن، وجاءت الزيادة فى حجم الإنتاج المحلى من السولار بالتزامن مع الزيادة الطفيفة في حجم الاستهلاك المحلي من السولار.