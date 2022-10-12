شكرا لقرائتكم خبر عن 4 سلع ساهمت فى تراجع واردات مصر يوليو الماضى.. على رأسها الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من السلع التي ساهمت في تراجع الواردات المصرية في شهر يوليو، وفقا لبيانات نشرة التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 5.81 مليار دولار، بينما كانت 6.82 مليار دولار لشهر يوليو عام 2021، بتراجع بلغت نسبته 14.8٪.

وأرجعت نشرة التجارة الخارجية هذا التراجع إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع ومنها مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة بلغت 326.7 مليون دولار في يوليو الماضي، مقابل 377 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت نسبته 13.3٪، إلى جانب واردات الأدوية ومحضرات صيدلة بقيمة بلغت 259 مليون دولار في يوليو الماضي، مقابل 341.4 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بنسبة تراجع بلغت 24.1٪، بالإضافة إلى البترول الخام بقيمة بلغت 212 مليون دولار، مقابل 353.6 مليون دولار خلال فترة المقارنة بنسبــة بلغت 40٪، وأخيرا واردات فول الصويا بقيمة بلغت 137.7 مليون دولار في يوليو الماضي، مقابل 207.1 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بنسبة تراجع بلغت نحو 33.5٪.

وفى المقابل ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو الماضي، مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها منتجات بتـرول بنسبـة 597.9٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبـة 11.4٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 0.4٪، وذرة بنسبة 3.4%.

وإجمالا أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 2.7 مليار دولار خلال شهر يوليو 2022، مقابل 3.8 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 28.7٪.