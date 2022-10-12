شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز العالمية.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول أوابك ، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الثلاثاء،حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر ديسمبر 93.98دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 88.78دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 94.87دولار للبرميل لشهر ديسمبر 2022.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.690دولار للجالون ،كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 5.122دولار للجالون.