شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جمعيات المستثمرين: المؤتمر الاقتصادى فرصة لمواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علي حمزة، نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، إن الانجازات التي تمت لتشجيع الاستثمارات في مصر مهمة جدا، مضيفا أنه سيكون لها دور في دعم الاقتصاد.

وأضاف علي حمزة، نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين خلال تصريحات مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج مساء دي إم سي، عبر قناة دي إم سي، أن المؤتمر الاقتصادي فرصة لمواجهة التحديات التي تواجه الاستثمار المصري، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تقديم آليات للاستثمار في مصر.

وتابع علي حمزة، نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين أن مصر لديها إمكانيات وموارد طبيعية يمكن استخدامها في العديد من القطاعات، مضيفا أنه يجب تهيئة المناخ لزيادة الاستثمار وتشجيع جودة الإنتاج.