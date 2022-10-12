شكرا لقرائتكم خبر «SRC»تضاعف برنامجها للصكوك المحلية إلى 20 مليارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - عن مضاعفة برنامجها للصكوك المحلية والمدعومة بضمانات حكومية من قبل وزارة المالية إلى 20 مليار ريال، وإتمامها بنجاح استكمال شريحتها الخامسة في عملية إصدار صكوك بقيمة 3 مليارات ريال.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي استمرارا لنجاح الشركة في طرح صكوك محلية بقيمة 10 مليارات ريال خلال 12 شهرا الماضية، التي جرى توفيرها بمعدل ربح ثابت يمتد إلى 10 أعوام.

وجاء استكمال الشريحة الخامسة التي وزعت على المؤسسات الاستثمارية بقيمة 3 مليارات ريال، في إطار برنامج إصدار الصكوك بمعدل ربح ثابت يمتد إلى 10 أعوام، حيث حقق الاكتتاب طلبا عاليا على العرض وزيادة في نسبة التغطية بلغت 1.27 مرة بمعدل ربح ثابت ومدة استحقاق تصل إلى 10 أعوام رغم تقلبات السوق.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني أن نجاح استكمال برنامج الصكوك المحلية رغم ظروف السوق المتقلبة، يؤكد ثقة المستثمرين الكبيرة بنموذج أعمالنا وبسوق الإسكان والتمويل العقاري السعودي، وذلك بعد تجاوز حد الاكتتاب في مختلف الشرائح ضمن السلسلة الأولى.

وقال «فخورون بالسجل الذي تمكنت الشركة من تحقيقه على مدى السنوات القليلة الماضية، والذي يأتي انطلاقا من دور الشركة وريادتها باعتبارها مصدرا دائما للصكوك في السوق المحلية، مؤكدا مواصلة الجهود لدعم وتطوير القطاع المالي في المملكة من خلال تقديم حلول مالية جديدة وبديلة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية».

وأكد سوسيني أن التمويل الذي تم جمعه حتى الآن سيسهم في تعزيز دور الشركة الرئيسي المتمثل في زيادة السيولة في السوق، وتقديم الدعم المستمر لجهات التمويل العقاري السكني، بما في ذلك البنوك والممولون، مما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار في سوق التمويل العقاري السعودي ونمو معدل ملكية المنازل بين العائلات السعودية.

يذكر أن استكمال برنامج الصكوك المحلية حقق عددا من أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورفع قدرات سوق المال السعودي، إذ تولت HSBC ملف المنسق الرئيسي للإصدار بالمملكة، فيما تولى إدارة الإصدار كل من «الجزيرة كابيتال»، «الراجحي كابيتال»، «بنك إتش إس بي سي السعودية»، «الرياض كابيتال» وإس إن بي كابيتال.

وحصلت شركة (SRC) على تصنيف (A2) من وكالة موديز - إحدى أبرز وكالات التصنيف الدولية - مشيدة بقوة أصول الشركة ورأسمالها والمستويات العالية المحققة بالسوق الثانوي للتمويل العقاري بالمملكة، كما حصلت الشركة على تصنيف (A) من وكالة «فيتش» للمدى الطويل، لدورها الاستراتيجي المهم في توفير السيولة للتمويل العقاري السكني للأسر السعودية، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.