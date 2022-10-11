أرامكو تصنع أجهزة الحفر داخل المملكة بالشراكة مع »NOV«

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت أرامكو السعودية، أمس، الشركة العربية لصناعة الحفارات (ARM)، التي تهدف إلى تصنيع أجهزة الحفر ومعداتها، وتقديم خدمات ما بعد البيع في رأس الخير، وذلك ضمن جهود الشركة لدعم توطين قطاع تصنيع أجهزة الحفر، وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتطوير القدرات المحلية بما يتوافق مع رؤية المملكة الطموحة، وبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء).

ويمثل المشروع المشترك بين أرامكو السعودية وشركة (NOV)، علامة فارقة استراتيجية في وضع المملكة كمركز مرموق ليس فقط لإمدادات الطاقة العالمية بل أيضا للصناعات والخدمات المرتبطة بصناعة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر «فخورون بإنجاز هذا المصنع الكبير والمتطور في وطننا، وتزداد أهمية الإنجاز كونه الأول من نوعه في المنطقة وبالقرب من مجموعة من أكبر الحقول في العالم. ويمثل المشروع إضافة مهمة لجهود التوطين لمعدات ذات طابع استراتيجي لصناعة النفط والغاز من خلال برنامج اكتفاء الذي يعزز فرص الابتكار واحتضان التقنيات الجديدة التي تدعم التنويع والتوطين في اقتصاد المملكة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030».

10 منصات سنويا

وأضاف الناصر «نطمح أن يكون المصنع قلعة من قلاع التصنيع في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، فهو من أبرز المصانع من نوعه على مستوى العالم، ويتميز بالتكامل في عمليات التصنيع، والتطور تقنيا ورقميا ومراعاة معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة. حيث يعتبر من أكبر استثمارات شركة NOV بالنسبة لتصنيع أجهزة الحفر خارج الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تصل سعة المرفق الذي تم بناؤه في رأس الخير على مساحة تقارب 500 ألف م٢، إلى 10 منصات حفر سنويا، حيث تسهم صناعة الحفارات المحلية في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وخلق مزيد من فرص العمل للشباب والشابات السعوديين».

وتابع «إن منصات الحفر تعتبر من أهم رموز صناعة النفط والغاز ومن المعدات الرئيسة المستخدمة في إمدادات الطاقة العالمية، والآن أصبحت المملكة، موقعا لتصميم وتصنيع منصات الحفر البرية ذات الكفاءة والتقنية العالية، ومن المخطط أن يستخدم جزء من أجهزة الحفر في المملكة بينما يتم تصدير الجزء الآخر، وسوف يدعم هذا الاستثمار الصادرات».

كفاءة عالية

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة (NOV)، كلاي ويليامز «نفتخر بدعم توسيع قدرات الحفر الاستراتيجية في المملكة من خلال تقنياتنا الرائدة في المعدات المستخدمة في الحفر، وسنوفر مع أرامكو، معدات حفر عالية الكفاءة وخدمات ودعم ما بعد البيع على مستوى عالمي، للمساعدة في تطوير المحفظة المتنامية لفرص الحفر في المملكة، كما أن استثماراتنا الآن ستفيد الأجيال القادمة، لخلق الوظائف والنمو الاقتصادي والازدهار المستقبلي في المملكة».

تصنيع محلي

وقال نائب الرئيس للحفر وصيانة الآبار في أرامكو السعودية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الحفارات، عبدالحميد الرشيد، «يمثل هذا الإنجاز توجه أرامكو نحو التصنيع المحلي لمعدات صناعة الطاقة بمعايير عالمية وبالشراكة مع واحدة من أفضل الشركات العالمية في مجالها.

هذا التوجه يخلق فرص عمل عديدة ويسهم في تحقيق مستهدفات المملكة العربية السعودية تجاه استقطاب الاستثمارات العالمية، وفي الوقت نفسه يرسخ مكانة أرامكو السعودية بوصفها شركة رائدة في التصنيع، وهدفنا الاستراتيجي هو تطوير سلسلة الإمدادات مع تعزيز المحتوى المحلي، وتنمية القدرات والخبرات المحلية. ونطمح في أن تستخدم أجهزة الحفر المصنعة في المملكة بواسطة الشركة العربية لصناعة الحفارات، على مستوى العالم».

توطين القطاع

ويعد توطين سلسلة التوريد لخدمة قطاع حيوي من أعمال أرامكو السعودية - التنقيب عن حقول النفط والغاز في المملكة وتطويرها - أمرا منطقيا من الناحية الاستراتيجية للأعمال، فبناء أجهزة الحفر في المملكة وبيعها لمقدمي خدمات الحفر داخل المملكة يضمن حصول أرامكو على أجهزة الحفر وخدمات ما بعد البيع التي تحتاجها في الوقت المناسب، ويفتح المجال أيضا لخلق وظائف جديدة للمواطنين السعوديين المؤهلين.

يذكر أن الشركة العربية لصناعة الحفارات سلمت أول منصة حفر في مارس 2022م إلى شركة أرامكو السعودية نابورس للحفر (SANAD).