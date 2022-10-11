محافظ هيئة الاتصالات

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ونوقشت خلال الاجتماع أوجه التعاون بين الطرفين، واطلع على أبرز مستجدات الشركة ونموها في مجال الحوسبة السحابية على مستوى المملكة والمنطقة. وتطرق خلال الاجتماع إلى التطور المتسارع لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وتقدمها في المؤشرات العالمية، إضافة إلى تسليط الضوء على ما تحظى به المملكة من مكانةجعلتها تحتل الريادة العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى الأفراد والمؤسسات، علاوة على تميزها في الكوادر الرقمية، ومعدل مشاركة المرأة في المجال الرقمي، الذي يشهد تفوقا على معدل دول الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة العشرين.
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