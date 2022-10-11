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وتناولت الورشة العديد من المحاور منها، التعريف بآليات ومعايير التقييم للتصنيف والخدمات المقدمة في وكالة تنظيم مشغلي المدن والتي تعد المؤشر لتحديد قدرة المنشأة واختصاصها بما يتلاءم مع إمكاناتها المالية والفنية والإدارية والتنفيذية، إضافة إلى شرح المميزات العديدة للمنشآت الحاصلة على شهادة التصنيف والقطاعات المستهدفة للتصنيف والأنشطة التابعة لها.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت بالتعاون مع الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورشة عمل تعريفية بعنوان «آلية الحصول على شهادة تصنيف مقدمي خدمات المدن» بهدف التعريف بنظام ولائحة التصنيف.وتناولت الورشة العديد من المحاور منها، التعريف بآليات ومعايير التقييم للتصنيف والخدمات المقدمة في وكالة تنظيم مشغلي المدن والتي تعد المؤشر لتحديد قدرة المنشأة واختصاصها بما يتلاءم مع إمكاناتها المالية والفنية والإدارية والتنفيذية، إضافة إلى شرح المميزات العديدة للمنشآت الحاصلة على شهادة التصنيف والقطاعات المستهدفة للتصنيف والأنشطة التابعة لها.

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