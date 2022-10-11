مصفاة الأحمدي

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وقالت شركة البترول الوطنية الكويتية في بيان لها «إن بعض وحدات مصفاة ميناء الأحمدي وبعض وحدات مصنع الغاز في المصفاة تعرضت إلى انخفاض في الطاقة التكريرية».وأضافت «إن الذي أدى إلى توقفها الاضطراري عن العمل، هو انقطاع مياه التبريد من الهيئة العامة للصناعة».
وأكدت الشركة أن إمداداتها المحلية وعمليات التصدير لم تتأثر نتيجة لهذا التوقف.
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