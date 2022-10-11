معرض الفرص

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وسيتعرض المعرض أكثر من 30 فرصة استثمارية في جامعة أم القرى بمواقعها المختلفة (العابدية، الزاهر، ريع ذاخر، الششة)، لعمران وتطوير عدد من القطاعات (التعليمية، التقنية، التجارية، الفندقية، المطاعم والمقاهي)، حيث يهدف المعرض إلى الاستثمار الأمثل في تطوير وتحسين الحياة الجامعية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور عامر الزائدي، أن المعرض يعد فرصة قيمة للراغبين بتطوير وعمران مكة المكرمة والأصول الممنوحة لجامعة أم القرى والمساحات الشاسعة وتسخيرها لقاطني المنطقة وزوارها من الحجاج والمعتمرين، إضافة إلى تحسين الحياة الجامعية وتسخير الخدمات لمرتاديها وإثراء البيئة التعليمية.
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