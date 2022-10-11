انطلاق جميع مراحل مشروع جبل عمر بمستهدفات واضحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة جبل عمر للتطوير انطلاق جميع المراحل القائمة (الثانية، الثالثة، الرابعة) في مشروع جبل عمر بمستهدفات واضحة لزيادة معدلات التنفيذ والتسليم، والاستفادة من كل الموارد اللازمة للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثّلة في رفع الطاقة الاستيعابية، لتيسير استضافة 30 مليون معتمر بحلول 2030، جنبا إلى جنب مع الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأوضحت الشركة، في بيان لها أمس، أنها تواصل إنجاز الأعمال في كل من المرحلة الثانية والثالثة، والتي من المتوقع تسليم الأعمال بدءا من الربع الأخير 2022، فيما تم مؤخرا استئناف أعمال البناء والتشييد في المرحلة الرابعة، التي من المتوقع تسليمها في الربع الأخير من 2024.

وأشارت إلى أنها أبرمت شراكات استراتيجية مع كثير من كبرى شركات الإنشاء وإدارة المشاريع، بما فيها شركة فلور العربية، والتي ستتولى الجوانب الاستشارية لإدارة المشروع، وإدارة أنشطة جميع المقاولين في المشروع لضمان تنفيذه بنجاح، ووفقا لأعلى درجات الجودة.

وأقامت شركة جبل عمر حفل انطلاق جميع المراحل القائمة لمشروع جبل عمر في فندق جبل عمر هيلتون ومركز المؤتمرات، بحضور ممثلين عن المقاولين الرئيسيين والشركات الاستشارية وشركات البنى التحتية والبنوك المموّلة. وتوجه رئيس مجلس الإدارة سعيد الغامدي، والرئيس التنفيذي خالد العمودي، ورئيس قطاع التطوير وإدارة المشاريع سعد بن عيبان، بكلمة شكر للشركاء، إذ أشادوا بهذا الإنجاز المهم في مسيرة تطوير المشروع.

وقال العمودي «انطلاقا من استراتيجية التحول الشاملة، باشرنا تنفيذ كثير من المبادرات الحيوية، التي تهدف إلى تحسين الاستراتيجية المالية والتشغيلية والتنظيمية، والتي مكنتنا من تحديد مستهدفات واضحة لجميع مراحل مشروع جبل عمر القائمة نحو زيادة معدلات التنفيذ والتسليم للمشروع بثقة وعزم».

وأضاف «رغم الإنجازات الكبيرة التي تحققت، إلا أنه لا يمكن تجاهل التحديات التي واجهتنا للوصول إلى هذه المرحلة، وقد تمكنا بعون الله، ثم باليقين والمثابرة، من تجاوز كثير منها للوصول إلى مستويات متقدمة من الإنجاز، لا سيما تجاوز التحديات التي حملتها الجائحة طوال العامين الماضيين. ويأتي جُل ذلك بفضل من الله، ثم القيادة الحكيمة، والبصيرة النافذة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، والجهود الحثيثة لوزارة الصحة ووزارة الحج والعمرة».

من جهته، قال ابن عيبان «تعاقدنا مع شركائنا لنتمكن سويا من إنجاز مراحل المشاريع المتبقية مع إكمال البنية التحتية، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه، وهو بحد ذاته إنجاز يفتخر به كامل فريق العمل بشركة جبل عمر، لا سيما إثر توقف الأعمال جراء جائحة كوفيد19، وغير ذلك من التحديات التي واجهتها قطاعات المشاريع العقارية على مستوى الوطن بشكل عام، فيما سنعمل من الآن فصاعدا على تسخير جميع الموارد البشرية والمالية والموارد المطلوبة لتنفيذ المشروع في الوقت المحدد، مع مراعاة الجوانب الأخرى مثل السلامة والجودة، وكل هذا ضمن حدود الميزانيات المعتمدة. وسنحرص على موافاتكم بتحديثات دورية بشأن مستجدات التقدم المحرز في إنجاز المشروع، الذي نثق بأنه سيضفي الحيوية على المشهد الحضري لأطهر البقاع بخصائصه ومزاياه الفريدة».

وأضاف «إن تركيزنا ينصب في تطوير المراحل الثانية والثالثة والرابعة، بإجمالي إنجاز 88% للمرحلة الثانية و93% للمرحلة الثالثة و63% للمرحلة الرابعة، إذ تعد مشاريع تطويرية متعددة الاستخدامات مكونة من فنادق ومراكز تجارية ووحدات سكنية فاخرة ومواقف للسيارات تشغل مساحة إجمالية تبلغ 68.178 مترا مربعا، وبمجرد اكتمال إنشائها، ستشتمل المراحل الثلاث على ما مجموعه 15 برجا فندقيا فاخرا من فئة الـ5 و4 نجوم، والتي ستوفر نحو 5000 غرفة فندقية سيتولى تشغيلها مشغلون عالميون، منهم مجموعة جميرا الدولية (فندق جميرا)، وشركة أرخبيلاجو إنترناشيونال (ذا ألانا مكة، وذا رويال ألانا مكة)، وإتش لإدارة الفنادق والمنتجعات (فندق إتش)، ومجموعة إعمار للضيافة (فندق العنوان)، ومنها فندق دبل تري باي هيلتون الذي تم افتتاحه أواخر 2019».

مشروع جبل عمر

