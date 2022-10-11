قطاع الإسكان يوفر 40 ألف وظيفة ويسهم بـ115 مليارا في الناتج المحلي

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وقال البدير خلال افتتاحه معرض «ريستاتكس جدة العقاري» لعام 2022، إن قيمة الأصول العقارية تبلغ نحو 34% من إجمالي أصول صناديق الاستثمار الخاصة البالغة 333 مليار ريال في الربع الثاني من 2022م، وفقا لبيانات هيئة السوق المالية.وأوضح أن رعاية الوزارة هذا المعرض، تأتي إيمانا منها بالدور المهم له والأهداف المأمول تحقيقها، حيث يجمع أقطاب القطاع العقاري لعرض منتجاتهم، وتصاحب هذا المعرض ورش عمل تقدم معلومات مهمة عن أهم الأنظمة والتشريعات ومنتجات المنظومة التي تسهم في نمو وازدهار صناعة التطوير العقاري، مثل؛ التسجيل العيني ورحلة تملك المسكن الأول ومنتج إيجار وغيرها.
سرعة إنجاز
وقال البدير إن شركات التطوير العقاري تميزت بجدولة واضحة لمشاريعها وسرعة إنجازها وجودة أعلى، والتحول في بداياته يواجه عددا من الصعوبات، لذا بادرت الوزارة لتكون الممكن الأول للمطور العقاري من خلال صنع منظومة متناغمة يدعم بعضها بعضا .
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