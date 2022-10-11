أول تحرك خلال الأسبوع.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار الثلاثاء، 11 أكتوبر، مقابل الجنيه قرشين، ليتحرك لأول مرة بالبنوك خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء بمصرف أبو ظبي الإسلامي، بـ 19.66 جنيها، فيما جاء أعلى سعر للبيع في بنك القاهرة بـ 19.71 جنيها.

وفيما يلي أسعار الدولار في البنوك:

البنك الأهلي المصري: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 19.66 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19.64 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.66 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

بنك البركة: 19.59 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.