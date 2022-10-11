شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 11-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 11-10-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 4.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.625 مليار جنيه.





إيقاف تداول 5 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ المهندس للتأمين، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، العبور للاستثمار العقاري، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.





البورصة تخسر 4.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 4.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.625 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 407.7 مليون ورقة مالية بقيمة 824.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.7 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.79%، والعرب على 7.44%، واستحوذت المؤسسات على 27.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.6 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 36.7 مليون جنيه، 79.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 29.9 مليون جنيه، 93.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 9867 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1886 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 12150 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3992 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 2153 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3481 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1222 نقطة.

وصعدت أسهم 24 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 75 شركة.





أسهم خزينةوأعلنت شركات ابن سينا فارما، والكابلات الكهربائية المصرية، ومجموعة مستشفيات كليوباترا، وأوراسكوم المالية القابضة، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، شراء الأولى 400 ألف سهم خلال جلسة أمس الإثنين، وشراء الثانية 125 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.71%، وشراء الثالثة 181.4 ألف سهم، وشراء الرابعة 8.8 مليون سهم، وشراء الخامسة 299 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.22%، وشراء السادسة 505.1 ألف سهم، تمثل نسبة 0.02% من رأسمال الشركة.





تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي العبوات الطبية، العربية لإدارة وتطوير الأصول، 741.2 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" 6.2 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، المصرية للمنتجعات السياحية 165 ألف سهم، 50 ألف سهم، 470 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بالشركة العربية لحليج الأقطان 219.5 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، المصرية للمنتجعات السياحية 5 آلاف سهم، 100 ألف سهم، 24 سهم، 50 ألف سهم، 4356 سهم، 7.2 ألف سهم، على التوالي.





شركات الأسمنتقالت شركة مصر للأسمنت قنا، ردًا على زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمنت إلى 12 دولارًا للمليون وحدة حرارية، إن الغاز ليس ضمن خليط الوقود المستخدم في الشركة، وبالتالي فإن زيادة أسعار الغاز لن تؤثر على خطة أو تكلفة الإنتاج.

كما قالت شركة أسمنت سيناء، إنها لا تستخدم الغاز الطبيعي كمولد للطاقة في التشغيل، وبالتالي لا ينتج تأثير لزيادة سعر الغاز الطبيعي على الشركة.

قالت شركة مصر بني سويف للأسمنت، إن الشركة تقوم باستعمال الفحم كوقود في الوقت الحالي، قرار زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي ليس له أي تأثير.

نيوداب قالت شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، إن مجلس الإدارة وافق على قبول اعتذار شركة إيليت للاستشارات المالية، وتكليف شركة ريكويزا للاستشارات المالية بإعادة هيكلة الشركة، وعمل دراسات جدوى.