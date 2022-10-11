تعيين الدكتورة منى عصام مساعدًا لوزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة

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القاهرة - سامية سيد - أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا بتعيين الدكتورة منى عصام مساعدًا للوزيرة لشئون التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية الاستعانة بالكفاءات والكوادر المتميزة للاستفادة من خبراتهم في مجال العمل، بما يتيح الفرصة لهم لممارسة دورهم بشكل أكبر وأكثر فعالية، وبالتالي رفع كفاءة الأداء والوصول بمستوى العمل لأفضل الدرجات.

من جانبها أعربت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة عن شكرها وامتنانها لهذه الثقة الغالية، مؤكدة أن ملف التنمية المستدامة يركز في الأساس على الارتقاء بجودة حياة المواطن، متعهدة بمواصلة العمل من أجل تحقيق الاهداف المرجوه.

وأشارت الدكتورة منى عصام إلى أن أهداف التنمية المستدامة تمثل خارطة طريق شاملة تسعى إلى الوصول لتحسين جودة الحياة بطريقة مستدامة من أجل الأجيال القادمة، وهو ما يستدعي التعاون والعمل مع جميع الشركاء المعنيين.

يشار إلى أن الدكتورة منى عصام حاصلة على دكتوراة في الاقتصاد – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وعملت كأستاذ بقسم الاقتصاد بذات الكلية، ولها العديد من الأبحاث المنشورة، كما عملت كأستاذ مساعد بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

كما شغلت الدكتورة منى عصام العديد من المناصب، حيث عملت كاستشاري في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، وكزميل في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمجلس العلوم الاقتصادية والإدارية، وعضو المجلس الاستشاري للمجلة الدولية للدراسات الأورومتوسطية، كما شغلت منصب نائب مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بجامعة القاهرة، ومستشار لجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي بوزارة التخطيط، ورئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشرفا علي تحديث رؤية مصر 2030.