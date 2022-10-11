شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط نتيجة ارتفاع الدولار وزيادة إصابات كورونا فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار النفط اليوم، نتيجة ارتفاع الدولار وزيادة حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الصين مما زاد المخاوف من تباطؤ الطلب العالمي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وبلغ تراجع العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أي 3ر0%، ليبلغ 92ر95 دولار للبرميل بعد انخفاضها 73ر1 دولار في الجلسة السابقة، فيما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73ر90 دولار للبرميل، ليتراجع بذلك 40 سنتا، أي 4ر0%، بعد انخفاضه 51ر1 دولار في الجلسة السابقة.

يشار إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول قد قررت خفض الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يوميا من أجل الحدّ من الخسائر مما زاد من مخاوف تقلص إمدادات النفط.

وتعتزم وزارة الخزانة الأمريكية ممارسة ضغوط خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من أجل وضع سقف لسعر النفط الروسي رغم قرار منظمة الدولة المنتجة للنفط وشركاؤها (أوبك بلس) بخفض الإنتاج والذي تسبب بالفعل في ارتفاع الأسعار.

ووفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، فمن المقرر أن تبحث جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية ونائبها والي أدييمو فرض هذا السقف السعري مع سائر وزراء المالية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي تجرى حاليًا في العاصمة الأمريكية واشنطن.