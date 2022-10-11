شكرا لقرائتكم خبر عن قرار بتقييم خطوط تجميع الهاتف المحمول بـ10% من المكون المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، قرار رقم 505 لسنة 2022، والذي ينص على احتساب مساهمة خط التجميع في نسبة التصنيع المحلي لأجهزة الهواتف المحمولة بنسبة 10%.

وجاء في المادة الأولي من القرار، أنه مع عدم الاخلال بأحكام المادة السادسة من القرار الجمهوري رقم 2018 لسنة 2020 بشأن إصدار التعريفة الجمركية وتخفيض نسبة التصنيع المحلي لأجهزة الهاتف المحمولة إلى 40 %، وجاء في المادة الثانيه، احتساب مساهمة خط التجميع في نسبة التصنيع المحلي لأجهزة الهواتف المحمولة بنسبة 10%.

وجاء في العدد 224 من الجريدة الرسمية بتاريخ 11 أكتوبر، أن القرار يتم العمل به من تاريخ نشره في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي للنشر.